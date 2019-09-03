Музыка сопровождала человека по жизни во все времена. Никто не может сказать достоверно, какая музыка появилась раньше — инструментальная или вокальная, да это и не особенно важно.

Но, скорее всего, человек начал петь гораздо раньше, чем играть на каких-то музыкальных инструментах, предки которых в Древней Руси назывались «гудебными сосудами». Более того, именно в песне можно выразить все свои чувства, настроения, рассказать о каких-либо важных событиях в жизни селения или целого народа. Во многих народах до сих пор существуют сказители, пение которых — это целые легенды и сказания, продолжающиеся порой несколько дней.Огромное значение имеет песня и в наши дни. И речь не только о профессиональных певцах и музыкантах, но и о простых людях. Да и как иначе? Ведь голос — это музыкальный инструмент, который всегда с собой, и неважно, красиво ли получается им воспользоваться. Главное — душа.Когда и зачем мы поёмБез музыки вряд ли можно представить себе какой-либо праздник. Музыкальное сопровождение украшает важные события, включая календарные даты и семейные праздники:23 февраля;8 марта;День Победы;Новый Год;юбилей или день рождения и многие другие события.На праздник принято устраивать застолья, которые сильно украшает музыкальное сопровождение. Но и участники события не остаются в стороне — время от времени стихийно за столом раздается пение, которое обязательно подхватывает большинство участников праздничного застолья. И это — одно из важных слагаемых хорошего, праздничного настроения. Зная эту особенность, организаторам праздника имеет смысл заранее найтислова и тексты русских песени, распечатав их, раздать гостям.Зачем нужны тексты и слова песенБольшинство из нас знает только первые куплеты и припевы даже самых известных и популярных русских песен. Ведь нам бывает достаточно нажать на кнопку плеера, и помещение заполнят приятные звуки музыки в исполнении профессионального музыкального коллектива. Потому и пение, стихийно возникшее за столом, очень скоро становится тише, а потом и вовсе замолкает. А всё только потому, что мало кто знает слова песни до конца.Вот почему пользуются популярностью сайты, на страницах которых опубликованы тексты самых известных песен. Среди них — не только народные или ставшие таковыми, но и песни современных популярных исполнителей. Если листочки с текстами раздать гостям заранее, то застольное пение уже не остановится из-за банального незнания слов.Тексты песен могут потребоваться не только во время праздничного застолья. Они востребованы среди участников самодеятельных исполнителей и коллективов, желающих разучить то или иное произведение для исполнения в концертах. Поиск нужных текстов в интернете с использованием возможностей специализированных ресурсов удобен и эффективен. Именно так можно найти всё.