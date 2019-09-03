Вице-премьер Виталий Мутко на совещании подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб после сильного наводнения.

Вице-премьер Виталий Мутко на совещании подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб после сильного наводнения."Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей)", отметил Мутко.Местные бизнесмены пожаловались вице-премьеру на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств."Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне). Не он должен так выступать — приятно слушать человека, а вы. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", — потребовал Мутко.Днем ранее президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера мэром Тулуна. При этом общие темпы восстановления Приангарья после наводнения не устроили главу государства.