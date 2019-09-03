Заявление, будто программа создания укороченной версии Sukhoi Superjet закрыта, не соответствует действительности, заявили в Министерстве промышленности и торговли. Представитель ведомства пояснил: в ходе исследований выяснилось, что двигатель SAM146 от существующего SSJ100 для лайнера на 75 мест избыточен, что негативно скажется на экономической эффективности самолета.

Заявление, будто программа создания укороченной версии Sukhoi Superjet закрыта, не соответствует действительности, заявили в Министерстве промышленности и торговли. Представитель ведомства в интервью агентству РИА Новости пояснил: в ходе исследований выяснилось, что двигатель SAM146 от существующего SSJ100 для лайнера на 75 мест избыточен, что негативно скажется на экономической эффективности самолета.Поэтому Минпромторг вместе с авиационными предприятиями запустил программу создания новой силовой установки ПД-8 и еще 34 авиационных систем. И позднее, если позволят условия, будет запущен в производство SSJ на 75 мест.Что касается договора с компанией S7 Group, то это соглашение о намерениях, которое рассматривалось Минпромторгом в качестве перспективы развития программы, пилота частно-государственного партнерства.Ранее председатель совета директоров компании S7 Group Владислав Филев заявил газете "Ведомости", что контракт на поставку SSJ75 отменен. Об этом он узнал от представителя Минпромторга и источника в "Объединенной авиастроительной корпорации".Филев уточнил, что к укороченному Superjet авиакомпания относилась абсолютно серьезно. Более того, даже ограничила срок лизинга самолетов Embraer до 5 лет, чтобы потом перейти на российский SSJ75.Уточняется, что S7 подписало контракт с "Гражданскими самолетами Сухого" на 22 авиалайнера. Еще 25 машин – опцион. Поставки SSJ75 должны были стартовать с 2022 года.