В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно три встречи. СКА в Магнитогорске обыграл местный Металлург 3:1. Трактор у себя в Челябинске уступил подольскому Витязю 2:4. В Екатеринбурге Автомобилист в дополнительное время справился с череповецкой Северсталью 3:2.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно три встречи. СКА в Магнитогорске обыграл местный "Металлург" 3:1. "Трактор" у себя в Челябинске уступил подольскому "Витязю" 2:4. В Екатеринбурге "Автомобилист" в дополнительное время справился с череповецкой "Северсталью" 3:2.СКА вышел вперед на исходе первого периода. Давид Рундблад забросил шайбу, когда у "Магнитки" было на два игрока меньше. В середине второго периода хозяева отыгрались, также реализовав численное преимущество. Гол на счету Брендана Козуна. Но в заключительной десятиминутке третьего периода СКА с помощью бросков Наиля ЧЯкупова и Владимира Ткачева дожал соперника – 3:1."Трактор" дважды отыгрывался в игре с "Витязем". На шайбы Данилы Моисеева и Александра Семина точными бросками отвечали Илья Карпухин и Павел Седлак. Но в третьем периоде хоккеист "Витязя" Павел Чернов вывел подмосковный клуб вперед, а Святослав Гребенщиков закрепил победу гостей 4:2.В Екатеринбурге "Северсталь" вела 2:0 благодаря точным броскам Евгения Бодрова и Игоря Гераськина. Но уральцы смогли сравнять счет. Отличились Питер Холланд и Денис Бодров. Основное время завершилось вничью 2:2. В дополнительном периоде Вячеслав Литовченко принес победу "Автомобилисту" с результатом 3:2.