Маленькие – все хорошие, не так ли часто говорят, когда умиляешься с младенцев? Конечно, утверждение спорное, однако в этом случае оно попало в цель. Известный актер Станислав Бондаренко выложил фотографию с малюткой-дочерью и похитил сердца поклонников.
"Маленькие – все хорошие", не так ли часто говорят, когда умиляешься с младенцев? Конечно, утверждение спорное, однако в этом случае оно попало в цель. Известный актер Станислав Бондаренко выложил фотографию с малюткой-дочерью и похитил сердца поклонников.
В семье исполнителя сейчас трое детей – десятилетний Марк, двухлетняя Алексия и четырехмесячная Микаэла, которая оказалась знатной сердцеедкой. Фолловеры актера не смогли устоять против очаровательных синих глаз девочки на фотоснимке, который ее папа выложил в социальной сети Instagram.
Публикацию счастливый отец подписал так: "Между нами тает смех. Микаэла на позитиве сутра. Поет и болтает все утро" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) На фото артист улыбается, в то время как девочка заговорщически поглядывает в камеру. Своим взглядом малышка как будто сообщает, что готова похитить еще не одно сердечко.
В свою очередь, как Пятый телеканал, пользователи соцсети поспешили отреагировали более, чем 42 тысячами лайков за два часа. Кроме того, они не поскупились на позитивные комментарии.
"Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке. Позитивчики",
"Микаэла – копия папа", " Какие Вы красивые! Обожаю Вас и ваших девочек", – эти и другие положительные отзывы оставили поклонники актера.
Стас Бондаренко – российский актер театра и кино.