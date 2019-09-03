Маленькие – все хорошие, не так ли часто говорят, когда умиляешься с младенцев? Конечно, утверждение спорное, однако в этом случае оно попало в цель. Известный актер Станислав Бондаренко выложил фотографию с малюткой-дочерью и похитил сердца поклонников.

"Маленькие – все хорошие", не так ли часто говорят, когда умиляешься с младенцев? Конечно, утверждение спорное, однако в этом случае оно попало в цель. Известный актер Станислав Бондаренко выложил фотографию с малюткой-дочерью и похитил сердца поклонников.В семье исполнителя сейчас трое детей – десятилетний Марк, двухлетняя Алексия и четырехмесячная Микаэла, которая оказалась знатной сердцеедкой. Фолловеры актера не смогли устоять против очаровательных синих глаз девочки на фотоснимке, который ее папа выложил в социальной сети Instagram.Публикацию счастливый отец подписал так: "Между нами тает смех. Микаэла на позитиве сутра. Поет и болтает все утро" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) На фото артист улыбается, в то время как девочка заговорщически поглядывает в камеру. Своим взглядом малышка как будто сообщает, что готова похитить еще не одно сердечко.В свою очередь, как Пятый телеканал, пользователи соцсети поспешили отреагировали более, чем 42 тысячами лайков за два часа. Кроме того, они не поскупились на позитивные комментарии."Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке. Позитивчики","Микаэла – копия папа", " Какие Вы красивые! Обожаю Вас и ваших девочек", – эти и другие положительные отзывы оставили поклонники актера.Стас Бондаренко – российский актер театра и кино.