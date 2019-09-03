Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала о достижениях девочки в Stories Instagram. Дочь певицы Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу.

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала одостижениях девочки в Stories Instagram. Дочь певицы Юлии Началовой получила грамоту за хорошуюучебу.Вера Алдонина прекрасно отучилась в прошлом году вшколе. В грамоте написано, что дочьНачаловой отличилась в истории и математики, а также добилась хорошихрезультатов и по другим предметам.Девочка учится в престижной гимназии. Живет ВераАлдонина с бабушкой и дедушкой. При этом она часто приходит в гости к отцу иего супруге. Ольга Алдонина окружила дочь Началовой заботой и вниманием,сообщает Teleprogramma.pro. Много времени Вера проводит со своим братиком Артемом.Материал дополняется