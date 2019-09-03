Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала о
достижениях девочки в Stories Instagram. Дочь певицы Юлии Началовой получила грамоту за хорошую
учебу.
Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала о
достижениях девочки в Stories Instagram. Дочь певицы Юлии Началовой получила грамоту за хорошую
учебу.
Вера Алдонина прекрасно отучилась в прошлом году в
школе. В грамоте написано, что дочь
Началовой отличилась в истории и математики, а также добилась хороших
результатов и по другим предметам.
Девочка учится в престижной гимназии. Живет Вера
Алдонина с бабушкой и дедушкой. При этом она часто приходит в гости к отцу и
его супруге. Ольга Алдонина окружила дочь Началовой заботой и вниманием,
сообщает Teleprogramma.pro. Много времени Вера проводит со своим братиком Артемом.
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