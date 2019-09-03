Телеведущая раскрыла подробности лечения продюсера группы На-На от отравления. Елена Малышева посвятила истории болезни Бари Алибасова фрагмент передачи Жить здорово! на Первом канале.

Телеведущаяраскрыла подробности лечения продюсера группы "На-На" от отравления. ЕленаМалышева посвятила истории болезни Бари Алибасова фрагмент передачи "Житьздорово!" на Первом канале.Ведущая обратилавнимание на то, что в различных ток-шоу эксперты пытались уличить шоумена волжи. При этом она уточнила, что медики не раскрывали подробностей лечения БариАлибасова, поскольку врачебная тайна охраняется законом.Получивофициальное разрешение на обнародование всех данных, редакторы программыпригласили врачей из института имени Склифосовского. Руководитель отделениятоксикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Бари Алибасов поступил сдиагнозом "отравление прижигающей жидкостью" и отметил, что пациент был трезв.Кроме того,медик сообщил, что у шоумена был ожог дыхательных путей, и врачи дажерассматривали возможность провести трахеотомию. По словам Поцхверии, Бари Алибисовувводили большое количество жидкости, чтобы избежать токсического шока.В передаче также показали пищевод продюсера изнутри. Врач ЮрийТетерин прокомментировал видеозапись эндоскопического исследования. Он обратилвнимание на черные и красные фрагменты слизистой оболочки пищевода, заметив,что это признаки третьей и четвертой степени ожогов.Примечательно,что спустя почти две недели после отравления пищевод оказалсяпочти здоровым. "Розовая красивая слизистая", – прокомментировала ролик Елена Малышева.Напомним, попал в больницу в начале июня 2019года. Сообщалось, что он по ошибке выпил средство для прочистки труб подназванием "Крот", перепутав его с соком. После этого инцидента общественностьразделилась на два лагеря. Одни поверили в отравление продюсера, другие же, втом числе многие представители шоу-бизнеса, посчитали это пиар-ходом.