Елена Малышева известна своими неоднозначными высказываниями, после которых разворачиваются целые каламбуры, но в этот раз телеведущая превзошла сама себя. Лицо программы Жить здорово собралась выпороть обладателя рук-базук.

Елена Малышева известна своими неоднозначными высказываниями, после которых разворачиваются целые каламбуры, но в этот раз телеведущая превзошла сама себя. Лицо программы "Жить здорово" собралась выпороть обладателя "рук-базук"."Мистер синтол", "синтоловый качок", "руки-базуки" – все это прозвища скандально известного блоггера Кирилла Терешина. Известность к нему пришла после того, как в сети появились фотографии изувеченных рук парня. Тогда общественность выдала неоднозначную реакцию. Кто-то от души посмеялся, кто-то решил, что это фотошоп, другие же и вовсе сочли, что это уродство.Терешин неоднократно становился гостем таких программ, как "Пусть говорят" и других программ в жанре "ток-шоу". В конечном итоге, когда стало понятно, что со здоровьем шутки плохи, он обратился на "Жить здорово". Там медики рассказали парню, как можно облегчить его состояние, но "руки-базуки" не выполнял их предписания.В последний раз, когда Терешин снова заявился в эфир, теледоктор не выдержала. Она выразила свое неодобрение поведением качка: "Очевидно, что он самый умный у нас". Кроме того, как телеканал "Царьград", в ходе эфира Елена Малышева сказала: "Пороть тебя некому, хотя иногда и хочется", обращенную к блоггеру.Напомним, что ранее Кирилл заявлял, что синтол из его рук можно вырезать, а ибупрофен, который ему посоветовали медики команды "Жить здорово" сильно влияет на печень. В эфире Малышева опровергла эту информацию. Препарат действительно оказывает губительное влияние на ЖКТ, но удалить вещество, которым парень накачал себе мышцы, хирургическим путем нельзя.