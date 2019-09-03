Молодая гвардия Единой России запускает масштабную экологическую акцию по сбору макулатуры. К ней уже присоединились активисты из Омской и Калининградской областей, а также Кабардино-Балкарии. Вырученные средства направят на поддержку социальных проектов.
"Молодая гвардия Единой России" запускает масштабную экологическую акцию по сбору макулатуры. К ней уже присоединились активисты из Омской и Калининградской областей, а также Кабардино-Балкарии. Вырученные средства направят на поддержку социальных проектов.
Активисты-молодогвардейцы организовали точки сбора макулатуры
на базе школ, библиотек и молодежных центров. Там появились специальные контейнеры. В целях популяризации акции каждый участник получит
памятку и набор стикеров по теме рационального сбора мусора, охраны окружающей
среды, защиты леса.
В Нальчике всероссийскую акцию запустил депутат Госдумы,
первый замрпед руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате
Адальби Шхагошев. По его словам, переход с бумажных на электронные носители
информации поможет сохранить окружающую среду и повысит уровень цифровизации
страны.
"Данная акция "Молодой Гвардии" совсем не формальная,
активисты делают большое нужное дело. Радует, что акция началась в нашей
республике и ее подхватила вся страна, мы должны показать пример, потенциал у
местных молодогвардейцев есть", – сказал парламентарий.
В свою очередь, зампред координационного совета МГЕР Егор
Литвиненко отметил, что жителей не просто призывают сдавать бумагу, но и
обратить внимание на проблему сохранения лесных массивов. Начавшуюся акцию активист назвал одним из элементов "ЭкоЛогичного проекта" "Молодой
гвардии". Он включает восстановление зеленых насаждений, акции по
раздельному сбору мусора и прочее.
"По итогам планируется, что каждый регион, принявший
участие в экологической акции, соберет не менее десяти тонн макулатуры. Также
будет составлен рейтинг наиболее активных участников акции. Все деньги,
вырученные на мероприятиях, пойдут на поддержку социальных проектов", —
подчеркнул молодогвардеец.
Ранее "Дни.ру" , что "Молодая
гвардия" вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей
организует в регионах обучение волонтеров по действиям в чрезвычайных
ситуациях. Кроме того, президент Владимир Путин поддержал идею "Единой
России" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС".