Молодая гвардия Единой России запускает масштабную экологическую акцию по сбору макулатуры. К ней уже присоединились активисты из Омской и Калининградской областей, а также Кабардино-Балкарии. Вырученные средства направят на поддержку социальных проектов.

"Молодая гвардия Единой России" запускает масштабную экологическую акцию по сбору макулатуры. К ней уже присоединились активисты из Омской и Калининградской областей, а также Кабардино-Балкарии. Вырученные средства направят на поддержку социальных проектов.Активисты-молодогвардейцы организовали точки сбора макулатурына базе школ, библиотек и молодежных центров. Там появились специальные контейнеры. В целях популяризации акции каждый участник получитпамятку и набор стикеров по теме рационального сбора мусора, охраны окружающейсреды, защиты леса.В Нальчике всероссийскую акцию запустил депутат Госдумы,первый замрпед руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палатеАдальби Шхагошев. По его словам, переход с бумажных на электронные носителиинформации поможет сохранить окружающую среду и повысит уровень цифровизациистраны."Данная акция "Молодой Гвардии" совсем не формальная,активисты делают большое нужное дело. Радует, что акция началась в нашейреспублике и ее подхватила вся страна, мы должны показать пример, потенциал уместных молодогвардейцев есть", – сказал парламентарий.В свою очередь, зампред координационного совета МГЕР ЕгорЛитвиненко отметил, что жителей не просто призывают сдавать бумагу, но иобратить внимание на проблему сохранения лесных массивов. Начавшуюся акцию активист назвал одним из элементов "ЭкоЛогичного проекта" "Молодойгвардии". Он включает восстановление зеленых насаждений, акции пораздельному сбору мусора и прочее."По итогам планируется, что каждый регион, принявшийучастие в экологической акции, соберет не менее десяти тонн макулатуры. Такжебудет составлен рейтинг наиболее активных участников акции. Все деньги,вырученные на мероприятиях, пойдут на поддержку социальных проектов", —подчеркнул молодогвардеец.Ранее "Дни.ру" , что "Молодаягвардия" вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателейорганизует в регионах обучение волонтеров по действиям в чрезвычайныхситуациях. Кроме того, президент Владимир Путин поддержал идею "ЕдинойРоссии" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС".