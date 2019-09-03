Легендарная Изабель Юппер представит сольный спектакль в Москве. Получить бесплатное приглашение вам помогут Дни.ру.

Легендарная Изабель Юппер представит сольный спектакль в Москве. Получить бесплатное приглашение вам помогут "Дни.ру".Впервые в России пройдет моноспектакль "Любовник" с участием признанной звезды мирового кинематографа Иабель Юппер. Мероприятие состоится 8 сентября в Московском международном Доме музыки."Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд" – отзывается об актрисе режиссер Михаэль Ханеке.Звезда покажет известное произведение Маргерит Дюрас "Любовник", который стал вершиной творчества писательницы. Выступление пройдет на французском языке с русскими субтитрами.Попасть на моноспектакль Изабель Юппер очень просто. Достаточно выполнить три условия:подпишитесь на наш аккаунт в;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 20 августа. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на почту.