Команда московских архитекторов построила в пустыне Сонора в Мексике яркий розовый дом.

Клиент, с которыми работали выпускники МАРХИ Давит Джилавян и Мэри Джилавян, попросил построить семейный дом с минималистичной геометрией и смелой отделкой, однако не хотел, чтобы здание получилось просто цветной коробкой с окнами.Архитекторы не хотели изобретать что-то новое, и уделили внимание создание гармоничному сочетанию цвета и формы.У дома скатная крыша, которая прячет систему водоотведения, и окна разнообразных форм и размеров, словно разбросанные по стенам. Такие окна не только разнообразят минимализм фасада, но и позволяют свет проникать в комнаты в течение всего дня.Однако в середине работы заказчик приостановил проект, и красивый оригинальный дом пока существует лишь в виде визуализации. Однако архитекторы не собираются останавливать работу над проектом.