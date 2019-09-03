Как объяснил бывший директор завода, он старался поддержать стабильность предприятия
Как объяснил бывший директор завода, он старался поддержать стабильность предприятия
Бывший генеральный директор ОАО «Муромский радиозавод» с января 2018 по июнь 2019 года при исчислении зарплаты с работников удерживал налог на доходы физических лиц.
Сокрытые деньги мужчина тратил на хозяйственные нужды. Таким способом в бюджет страны не поступило больше 6 миллионов рублей.
Как объяснил бывший директор завода, он старался поддержать стабильность предприятия.
В ходе следствия завод добровольно перечислил в бюджет налоговую недоимку, оплатил пени и штраф в общем размере более 6,3 миллиона рублей.
Уголовное преследование подозреваемого прекращено.
Напомним, летом этого года следователь СК России добился восстановления прав работников Муромского радиозавода. 412 человек получили долг по зарплате в общем размере более 7 миллионов рублей.