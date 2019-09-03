Штурмовик Су-25УБ вооруженных сил России разбился в районе аэродрома Буденновска, что в Ставропольском крае. Оба пилота катапультировались. Им на помощь уже вылетел поисково-спасательный отряд.

Штурмовик Су-25УБ вооруженных сил России разбился в районе аэродрома Буденновска, что в Ставропольском крае, сообщает агентство ТАСС. Оба пилота катапультировались. Им на помощь уже вылетел поисково-спасательный отряд.Боевая машина упала в безлюдной местности. Жертв и разрушений не земле нет. Су-25УБ летел без оружия, уточняет Минобороны.Штурмовик Су-25 одноместный, однако модификация УБ, то есть учебно-боевая, предназначена для подготовки пилотов. Поэтому экипаж самолета состоит из двух человек.