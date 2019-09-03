На слова о том, что из-за блокады Крыма Украина ежегодно теряет порядка одного миллиарда долларов, обратили внимание как представители украинской общественности, так и жители России, в том числе – самого полуострова. Говорить о том, что политики начинают понимать ошибочность своих действий, констатируют эксперты, пока рано.

На слова о том, что из-за блокады Крыма Украина ежегодно теряет порядка одного миллиарда долларов, обратили внимание как представители украинской общественности, так и жители России, в том числе – самого полуострова. Говорить о том, что политики начинают понимать ошибочность своих действий, констатируют эксперты, пока рано.О том, что энергетическая, водная и продовольственная блокада Крыма была ошибкой в эфире телеканала "112. Украина" заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Обосновал он это не тем, что подобные действия граничат с нарушением международного права и по своей сути являются попыткой наказать два миллиона человек за их выбор и национальность, а тем, что из-за подобного шага страна теряет порядка миллиарда долларов в год.С тем, что украинская экономика недополучает средства, согласен и директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский. "Логика в том, что он сказал, есть", – оценил он высказывание экс-министра.Более того, по его словам, дыра в украинском бюджете из-за блокады Крыма даже больше, чем это видится Виктору Суслову. "Там же есть химические предприятия, которые работали, то же ведь потери. И курортный сезон это тоже потери. Поэтому просто говорить о том, что вода и электроэнергия – это мало. Теряем больше там", – цитирует эксперта.При этом эксперты отмечают, что мелькающие в СМИ заявления об ошибочности блокады Крыма вовсе не означают, что это политика будет прекращена. "Я бы не расценивал это заявление, как какой-то проблеск", – цитирует крымского политолога Александра Форманчука.Материал дополняется.