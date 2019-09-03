Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых сотрудников автосалона по подозрению в мошенничестве при продаже автомобиля...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых сотрудников автосалона по подозрению в мошенничестве при продаже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть УВД по ВАО обратился мужчина. По его словам, он планировал приобрести в автосалоне, расположенном в Тюменском проезде, автомобиль иностранного производства за 1 млн 400 тысяч рублей. Между продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи на приобретение иномарки по указанной цене. После того как клиент внес предоплату в размере 516 тысяч рублей, сотрудники автосалона сообщили, что окончательная стоимость приобретаемого им автомобиля возросла до 2 млн 343 тысяч рублей. В случае отказа оплаты оставшейся суммы клиенту грозили штрафные санкции, указанные в договоре, и потеря уже внесенной предоплаты за автомобиль. В итоге мужчина доплатил оставшуюся сумму, но автомобиль так и не получил.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – сотрудников салона в возрасте от 26 до 32 лет.Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении данного противоправного деяния.В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению соучастников задержанных, а также устанавливаются лица, пострадавшие от их противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73