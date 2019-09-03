Продюсер Яна Рудковская успевает вести не только свои социальные Сети, но и страницу маленького сына. Так в его Instagram-аккаунте накануне появился новый пост.

Продюсер Яна Рудковская успевает вести не только свои социальные Сети, но и страницу маленького сына. Так в его Instagram-аккаунте накануне появился новый пост.На снимке Саша, более известный фолловерам как Гном Гномыч, запечатлен в домашней обстановке. На нем белая футболка с роботом и голубые джинсы. Малыш робко улыбается, смотря в объектив камеры.Под постом Яна от имени сына поздравила с праздником всех первоклашек. Дальше она рассказала, что Саша в школу пойдет лишь на следующий год. Тогда ему уже исполнится семь лет."Просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное", – попросила Рудковская.Также подписчики узнали, что пока Гном Гномыч занимается с учителями дома. С апреля он активно изучает программу первого класса."А пока поехал тренироваться в Академию @angelsofplushenko и готовиться к соревнованиям, так что всем чао", – подытожил юный фигурист.Мнения поклонников разделились. Некоторые поддержали решение родителей, отметив, что шесть лет – слишком ранний возраст для начала обучения.Другие, наоборот, высказались негативно на этот счет. Кроме того, они в очередной раз отметили, что родители совсем загоняли бедного мальчика. "Не забалуешь!", – ехидно отметила фанатка.