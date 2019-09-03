Самая ожидаемая сделка летнего трансферного окна не состоялась. Бразилец Неймар не перешел ни в Барселону, ни в Реал. Самый дорогой футболист планеты продолжит выступать за Пари Сен-Жермен.

Самая ожидаемая сделка летнего трансферного окна не состоялась. Бразилец Неймар не перешел ни в "Барселону", ни в "Реал". Самый дорогой футболист планеты продолжит выступать за "Пари Сен-Жермен".Этим летом Неймар делал все, чтобы покинуть надоевший ему парижский клуб. Он неоднократно говорил, что не хочет больше играть за "ПСЖ", не скрывал желания вернуться в "Барселону", опоздал на сбор парижан. За это бразилец подвергался штрафам. "Барса" неоднократно принимала попытки вернуть Неймара, сбивала цену с 333 миллионов евро до 250, предлагала чемпионам Франции нескольких игроков. Но переход не состоялся, и Неймар остался в "ПСЖ", которым он связан контрактом до 2022 года.Один из агентов футболиста заявил, что вето на переход положил президент парижан шейх Нассер Аль-Халифи. По словам агента, шейх Нассер предпочтет, чтобы Неймар "бегал по тренировочной базе до конца контракта". Президент очень обижен на бразильца.Неймар был куплен В нынешнем сезоне 27-летний бразилец пока не выходил на поле."Пари Сен-Жермен" у "Барселоны" летом 2017 года за рекордную сумму 222 миллиона евро.