Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье. Накануне россиянин прибыл в Абу Даби, где состоится бой, и рассказал о настрое.

Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье. Накануне россиянин прибыл в Абу Даби, где состоится бой, и рассказал о настрое."Ментально я готовлюсь к тому, что драться придется драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно, — приводит слова Нурмагомедова "Спорт-экспресс". – Что думаю о Порье? Очень хороший боец, он заслужил, потому что побывал во многих войнах. Внутри клетки это, конечно, война. Но за ее пределами ничего, кроме уважения, к нему не испытываю".Напомним, что бой Нурмагомедова и Порье состоится седьмого сентября в Абу-Даби. Ранее стало известно о том, что россиянин заработает за этот поединок один из крупнейших гонораров в истории смешанных единоборств.