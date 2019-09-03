В порту итальянского острова Лампедуза сошли на берег 30 мигрантов, которые оставались на борту судна Mare Jonio.

В порту итальянского острова Лампедуза сошли на берег 30 мигрантов, которые оставались на борту судна Mare Jonio. Оно принадлежит итальянской благотворительной организации.Ранее с него высадили женщин, детей и больных – всего более 60 человек. Остальным высадку разрешили лишь накануне – "из санитарных соображений", передает "Россия 24".Почти сотню беженцев спасли на прошлой неделе у берегов Ливии. Без воды и еды двое суток они дрейфовали на переполненной резиновой лодке, которая начала сдуваться.А в порту сицилийского города Поццалло высадки более ста мигрантов добилось судно Eleonora, принадлежащее немецкой неправительственной организации. В территориальные воды Италии капитан корабля решил войти несмотря на запрет итальянских властей. На судно уже наложен арест.