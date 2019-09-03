Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый ролик. На нем зафиксированы кадры с нападением на ее ресторан.

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый ролик. На нем зафиксированы кадры с нападением на ее ресторан.Звезда решила открыть для себя новое направление. Она взялась за съемку коротких забавных видеороликов."Вы меня спрашивали, почему я не снимаю вайны? Я искала повод! С сегодняшнего дня, и на протяжении всей недели, я буду публиковать вайны с лучшими блогерами из своего ресторана, – поделилась артистка. – Начинаем с Данвирлана и его, буквально рейдерского, захвата!", – поделилась с подписчиками Ольга.Мнения фолловеров разделились. Некоторые считают, что это всего лишь самопиар и реклама ресторана. "Какая-то ерунда!", – раскритиковала злопыхательница.Другие отметили, что у Бузовой настоящий актерский талант. "Музыкальный Олимп ты покорила, теперь надо кинематограф покорять, и 100% у тебя это получится!", "Для первого раза очень хорошо, ты молодец, продолжай в том же духе!", – расхваливавали Ольгу поклонники.