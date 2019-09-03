Дмитрий Дмитренко заступился за Юлию Белую. Участник шоу Дом-2 считает, что девушке необходимо бросить возлюбленного.

Дмитрий Дмитренко заступился за Юлию Белую. Участник шоу "Дом-2"считает, что девушке необходимо бросить возлюбленного.Супруг звезды телестройки – Ольги Рапунцель – Димитрий Дмитренковыступил с речью на лобном месте. Он заявил, что участник шоу "Дом-2" ЕвгенийРомашов поступает не как мужчина."Зачем ты используешь девушку? Если не любишь ее, если онане нужна тебе? Тогда отпусти ее, другой мужчина сделает ее счастливее", -отчитывал Дмитренко Ромашова.По словам супруга Рапунцель, Евгений бьет свою возлюбленнуюЮлию, девушка покрыта синяками и ссадинами. "Он ее бьет постоянно и почвенно и беспочвенно.Юлька – она, как тумбочка, забитой девочкой стала", – продолжил Дмитрий.После Дмитренко предложил новеньким участникам присмотретьсяк Белой. Участник считает, что Юлии нужен другой мужчина.Также Дмитрий сказал, что купит побитой невесте Ромашова абонементв спа, мол, пусть отдохнет страдалица. Другиежители справедливо отметили, что Дмитренко надо отправлятьна расслабляющий массаж не Белую, а жену – Рапунцель. К слову, поклонники телестройки решили, что избранник Ольги просто-напросто пьян."Дмитренко– ПЬЯН! И это не надо показывать на ТВ(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Димка подбухнул))))", "Он бухой???", "Оля сейчас сделает спа ему", – рассуждают поклонники "Дома-2".