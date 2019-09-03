Дмитрий Дмитренко заступился за Юлию Белую. Участник шоу Дом-2
считает, что девушке необходимо бросить возлюбленного.
Дмитрий Дмитренко заступился за Юлию Белую. Участник шоу "Дом-2"
считает, что девушке необходимо бросить возлюбленного.
Супруг звезды телестройки – Ольги Рапунцель – Димитрий Дмитренко
выступил с речью на лобном месте. Он заявил, что участник шоу "Дом-2" Евгений
Ромашов поступает не как мужчина.
"Зачем ты используешь девушку? Если не любишь ее, если она
не нужна тебе? Тогда отпусти ее, другой мужчина сделает ее счастливее", -
отчитывал Дмитренко Ромашова.
По словам супруга Рапунцель, Евгений бьет свою возлюбленную
Юлию, девушка покрыта синяками и ссадинами. "Он ее бьет постоянно и почвенно и беспочвенно.
Юлька – она, как тумбочка, забитой девочкой стала", – продолжил Дмитрий.
После Дмитренко предложил новеньким участникам присмотреться
к Белой. Участник считает, что Юлии нужен другой мужчина.
Также Дмитрий сказал, что купит побитой невесте Ромашова абонемент
в спа, мол, пусть отдохнет страдалица. Другие
жители справедливо отметили, что Дмитренко надо отправлять
на расслабляющий массаж не Белую, а жену – Рапунцель. К слову, поклонники телестройки решили, что избранник Ольги просто-напросто пьян.
"Дмитренко– ПЬЯН! И это не надо показывать на ТВ(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Димка подбухнул))))", "Он бухой???", "Оля сейчас сделает спа ему", – рассуждают поклонники "Дома-2".