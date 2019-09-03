В студии закончились последние приготовления. Суета закулисья с камерами, проверкой микрофонов, последними штрихами грима внезапно исчезла. На сцене остался ведущий. Он абсолютно невозмутим. Научный эксперт и гости заняли свои места. Красная ковровая дорожка на лестнице лежит идеально ровно. Готово! На телеканал Россия 1 вернулись Удивительные люди!

В студии закончились последние приготовления. Суета закулисья с камерами, проверкой микрофонов, последними штрихами грима внезапно исчезла. На сцене остался ведущий. Он абсолютно невозмутим. Научный эксперт и гости заняли свои места. Красная ковровая дорожка на лестнице лежит идеально ровно. Готово! На телеканал "Россия 1" вернулись "Удивительные люди"!"Удивительные люди" — российская версия шоу "The Brain", идущего последние годы с неизменным успехом во всем мире. Секрет его популярности в понятности и доступности: глядя на экран, удивляешься чуду, но веришь, что оно возможно. Достичь таких же результатов вполне реально. Рецепт прост: здесь 50/50 таланта, уникальных способностей и усердия, работоспособности, тренировок."Удивительные люди" – это не шоу про магию или мистику. Успех исполнения каждого номера имеет научное объяснение! Глядя на них, невольно задумываешься, а что по силам мне? Способен ли я преодолеть себя и удивить мир? Тем более, что за время эфира на сцене промелькнет калейдоскоп возможностей. Так что каждый сможет подобрать хобби, увлечение себе по вкусу.Открою небольшой секрет: для телеканала четвертый сезон начался уже год назад. Сначала проходил кастинг, год искали и отбирали героев по всей стране. Каждого претендента внимательно изучали: надо было удостовериться, что он не шарлатан, не мошенник или фокусник, что для прохождения испытания ему действительно необходимо задействовать умственные и физические возможности на максимуме, на пределе, а также дать научное объяснение номеру. Словом, найти достойнейших из достойных.Их-то и пригласили продемонстрировать возможности ума, тела и духа. В этом году заявлены не только дебютанты, но и участники предыдущих сезонов. Талантливейшие в самых разных сферах люди приехали со всех концов земного шара — так шоу приобрело планетарный масштаб.Это чемпионы России и мира, победители крупнейших международных шоу и соревнований, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. К ним присоединились ученики конкурсантов прошлых лет, что придает зрелищу еще более увлекательный оттенок. В зале царит добрая, благожелательная, почти семейная атмосфера.Эта душевность — результат работы замечательной команды: ведущего "Удивительных людей" Александра Гуревича и звездных гостей – телеведущей Ольги Шелест, хореографа Евгений Папунаишвили и спортсменки Натальи Рагозиной. Оценку выступлениям дает бессменный эксперт, директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарев.Василий Андреевич сразу обозначил позицию, с которой он будет рассматривать состязания: "Мне не хочется до конца знать, как вы это делаете. Мне хочется не переставать удивляться".А удивляться есть чему. Как настоящие супермены, участники шоу преодолевают законы гравитации, считают быстрее компьютера, запоминают огромные объемы информации, рисуют портреты по памяти одновременно обеими руками. К испытаниям были допущены человек-калькулятор, человек-магнит, человек-электропроводник, женщина, владеющая хлыстом настолько филигранно, что Евгений Папунаишвили не скрывает: встречу с ней он запомнит на всю оставшуюся жизнь.На сцену выйдут сразу два ровесника проекта: каждому из них, как и шоу "Удивительные люди", уже исполнилось три года. Каждый в своем амплуа (один — полиглот, владеющий шестью языками, второй — скалолаз) продемонстрирует, что для работы удивительного человеческого мозга, для развития феноменальных возможностей не существует ограничений по возрасту.В шоу присутствует и элемент драмы. Одних преследуют неудачи, другим предстоят дуэли, от которых захватит дух у зрителей. Да, новый, четвертый сезон уникален прежде всего тем, что впервые за историю игры у победителей и лучших игроков прошлых сезонов появилась возможность помериться силами в своей "весовой категории", чтобы выяснить — кто же из них самый удивительный.Словом, "Удивительные люди" — настоящие соревнования в самых разных дисциплинах, связанные с изматывающими тренировками, с нелегкой работой по развитию тела и мозга.Сложно, но стремящемуся достичь цели — возможно все. Александр Гуревич напомнил: "Если бы человек был компьютером, в него надо было бы встроить миллион гигабайт памяти — именно столько дается каждому человеку при рождении. Мы изучаем мозг миллион лет, однако так и не нашли ответа на вопрос, что ограничивает работу мозга. Впрочем, в нашей студии никаких границ не существует".Что ж, глядя на участников шоу "Удивительные люди", в этих его словах сомневаться не приходится — возможности человеческого мозга поистине безграничны.Остается добавить, что победителя, который получит Кубок проекта и денежное вознаграждение в миллион рублей, выбирает зритель. Но на самом деле все участники уже выиграли свое сражение. Как сказала недавно пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Бонни Блэр: "Победа не всегда означает быть первым, победа — это когда ты стал лучше, чем был". "Удивительные люди" – наглядное подтверждение ее слов.Первый выпуск программы "Удивительные люди – 4" смотрите уже в это воскресенье, 8 сентября в 18:00 на телеканале "Россия 1".