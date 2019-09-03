В полицию поступила информация о ножевом ранении в одном из магазинов на Верхней Красносельской улице.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику одного из строительных магазинов.В полицию поступила информация о ножевом ранении в одном из магазинов на Верхней Красносельской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный находясь в торговом зале магазина по продаже строительных материалов и инструментов в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личной неприязни нанес строительным инструментом – шпателем, несколько режущих ударов сотруднику магазина, после чего скрылся. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в лечебное учреждение. Согласно справке, ему причинен легкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 53-летнего жителя Подмосковья.Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60