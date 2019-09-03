В Верховной раде Украины разгорелся нешуточный скандал. Инициатива пропрезидентской партии Слуга народа вызвала резкую критику депутатов других фракций. Лидеру Незалежной начали поступать угрозы: он может повторить судьбу Виктора Януковича.
В Верховной раде Украины разгорелся нешуточный скандал. Инициатива пропрезидентской партии "Слуга народа" вызвала резкую критику депутатов других фракций. Лидеру Незалежной начали поступать угрозы: он может повторить судьбу Виктора Януковича.
Сторонники президента внесли на рассмотрение Рады
законопроект, который наделяет Зеленского дополнительными полномочиями. Главе
государства предлагается дать право по своему усмотрению назначать руководство
Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро
расследований (ГБР).
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