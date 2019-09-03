В Верховной раде Украины разгорелся нешуточный скандал. Инициатива пропрезидентской партии Слуга народа вызвала резкую критику депутатов других фракций. Лидеру Незалежной начали поступать угрозы: он может повторить судьбу Виктора Януковича.

В Верховной раде Украины разгорелся нешуточный скандал. Инициатива пропрезидентской партии "Слуга народа" вызвала резкую критику депутатов других фракций. Лидеру Незалежной начали поступать угрозы: он может повторить судьбу Виктора Януковича.Сторонники президента внесли на рассмотрение Радызаконопроект, который наделяет Зеленского дополнительными полномочиями. Главегосударства предлагается дать право по своему усмотрению назначать руководствоНационального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюрорасследований (ГБР).Новость дополняется.