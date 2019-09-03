Отдых в Индии для россиян теперь станет дешевле. Индийские власти снизили стоимость электронных туристических виз для граждан нашей страны и еще примерно сотни государств.

Отдых в Индии для россиян теперь станет дешевле.Индийские власти снизили стоимость электронных туристических виз для граждан нашей страны и еще примерно сотни государств. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.Если раньше однократная виза обходилась в 60 долларов США, то по новым правилам в разгар туристического сезона виза на 30 дней будет стоить 25 долларов. А в нетуристический период – с апреля по июнь – всего 10, передает "Россия 24".Визу на год можно будет приобрести за 40 долларов, а на пять лет – за 80. Годовая и пятилетняя визы дают право на множественные въезды в Индию. Правда, продолжительность каждого из них не должна превышать девяносто дней.