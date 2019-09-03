Томас Маркл оскорбил дочь и принца Гарри. Он заявил, что Меган Маркл с мужем не те, кем кажутся в глазах общественности.

Томас Маркл оскорбил дочь и принца Гарри. Он заявил,что Меган Маркл с мужем не те, кем кажутся в глазах общественности.Поводомдля очередных нападок Томаса Маркла стал скандал с перелетами герцога игерцогини Сассекских на частном самолете. Сначала публика осудиламонарших особ за то, что, борясь за защиту окружающей среды, они пользуютсяэлитным воздушным транспортом, загрязняющим воздух. Теперь же добить МеганМаркл с мужем решил ее родитель.Томасзаявил, что его дочь и зять сами виноваты в разгоревшемся скандале. При этом онехидно отметил, что принц Гарри, который летает частными самолетами, мог бы навеститьи отца своей жены."Всеговорят, какие они чудесные и щедрые, но они ни капли не щедрые по отношению ксвоей семье. Это лицемерие", – цитирует отца Меган Маркл Daily Mail. Также он пожаловался, что устал от"вранья и попыток очернить и вычеркнуть его из жизни".Примечательно,что сама всеми силами пытается замять случившееся. Для этого онадаже позвала на помощь пиарщиков из Голливуда. Обелять репутацию герцогини Сассекской будет команда,которая ранее пыталась спасти обвиненного в сексуальных домогательствах продюсераХарви Вайнштейна.Как писали "Дни.ру", виюле этого года сводный брат герцогини Сассекской – Томас Маркл-младшийобратился к британской королеве. Родственник знаменитости попросил Елизавету IIвмешаться и примирить с отцом.