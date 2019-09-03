Чемпион Бразилии Палмейрас расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес.

Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес."Палмейрас" проиграл в 1/4 финала другому бразильскому клубу "Гремио" и завершил борьбу за главный клубный трофей южноамериканского футбола. В нынешнем сезоне чемпион Бразилии занимает пятое место. Руководство сочло выступление "Палмейраса" неудачным и решило расстаться со Сколари и его тренерским штабом.Луиз Фелипе Сколари неоднократно возглавлял "Палмейрас" и выигрывал с клубом Чемпионат Бразилии, дважды Кубок страны и Кубок Либертадорес. В 2002 сборная Бразилии под руководством Сколари стала чемпионом мира.