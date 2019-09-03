Политические партии получили возможность использовать интернет-портал госуслуг для проведения предварительного голосования по кандидатурам, которые в дальнейшем могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты и на другие выборные должности в государственных органах власти.

Политические партии получили возможность использовать интернет-портал госуслуг для проведения предварительного голосования по кандидатурам, которые в дальнейшем могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты и на другие выборные должности в государственных органах власти.Кроме того, партии смогут через портал госуслуг подтверждать идентификацию граждан, принявших участие в подобных голосованиях.Соответствующие положения содержатся в постановлении правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.