Причиной тому стал переход с бумажных проездных на пластиковые карточки

Причиной тому стал переход с бумажных проездных на пластиковые карточкиПенсионеры из Боголюбово больше не могут воспользоваться льготами в общественном транспорте. Причиной тому стал переход с бумажных проездных на пластиковые карточки.Жители посёлка Боголюбово, находящегося совсем близко от Владимира, не могут оформить себе льготную карту для проезда. Отныне пенсионерам придётся платить полную стоимость проезда.При этом льготы дают большие привилегии и высокую скидку. Если обычный проездной стоит 1,5 тысячи рублей в месяц, то льготный – 455 рублей.Причиной того, что пенсионеры из Боголюбово не могут оформить проездной, стало то, что у них нет прописки во Владимире. А по новым правилам льготные транспортные карты могут получить только те, кто прописан в областном центре.