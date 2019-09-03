В Кремле считают, что меру ответственности чиновницы, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутской области, должны определить власти региона.

В Кремле считают, что меру ответственности чиновницы, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутской области, должны определить власти региона."Этот вопрос в ведении региональных властей", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, достаточно ли будет мер дисциплинарного характера, или нужно провести расследование на предмет привлечения женщины к административной ответственности.Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилась аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения.В частности, рассказывая о приезде в Тулун президента Владимира Путина, она говорит: "Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Одеты черт-те как, два класса образования".По словам самой чиновницы, запись является фальсификацией. По данному факту было организовано служебное расследование. Алашкевич с 20 августа находится в отпуске.В пресс-службе губернатора и правительства региона РИА Новости сегодня подтвердили, что чиновница продолжает находиться в отпуске до окончания проверки."Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет", — сказал сотрудник пресс-службыРанее сообщалось, что проведенная независимая экспертиза подтвердила факт того, что голос, звучащий на опубликованной аудиозаписи, действительно принадлежит Алашкевич. Между тем еще одна проведенная экспертиза нашла признаки монтажа в аудиозаписи. После этого были заказаны еще несколько экспертиз для более точного результата.Накануне скандал прокомментировал Владимир Путин, вновь приехавший на встречу с жителями Тулуна. По мнению главы государства, если чиновница действительно так сказала, то она непорядочный человек. Президент выразил надежду, что губернатор примет необходимые меры.