В сущий пустяк - 2 тысячи рублей - оценила Западно-Сибирская транспортная прокуратура вольность пилота вертолета, который посадил Robinson R66 рядом с гаражами и жилым домом в Норильске. Винтокрылую машину сняли на видео.

В сущий пустяк — 2 тысячи рублей — оценила Западно-Сибирская транспортная прокуратура вольность пилота вертолета, который посадил Robinson R66 рядом с гаражами и жилым домом в Норильске. Винтокрылую машину сняли на видео.Инцидент произошел на днях на Первомайской улице. Принадлежащий компании "Логистик Транс Сервис" вертолет совершил посадку, не получив разрешения местных властей и выбрав для этого не самое удачное место. Свидетелями стали несколько местных жителей, которые с удивлением взирали на разметающую пыль в их дворе винтокрылую машину.Директору компании внесли представление об устранении нарушений закона, а пилота оштрафовали на 2 тысячи рублей.