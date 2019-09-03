03.09.2019

2019-09-03 15:55:24

Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку

Пьяный пассажир разбил бутылку о голову помощника машиниста. Мужчина выплеснул агрессию из-за того, что ему сделали замечание.



Уточняется, что нетрезвый пассажир во время движения поезда собирался разжать двери вагона. Помощник машиниста призвал мужчину не делать этого, из-за чего хулиган хулиган ударил сотрудника РЖД по голове.

По данным , полицейские задержали дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Теперь, вероятно, злоумышленник может отправиться в новое путешествие – в колонию.