Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.Как передает РИА Новости, парламентарий выразила убеждение, что этот факт ее личной жизни никак не отразится на благополучии россиян.39-летняя Поклонская не стала вдаваться в подробности произошедшего, заявив, что предоставляет такую возможность бывшему супругу.Ранее сообщалось о том, что экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ 49-летний Иван Соловьев заявил о расставании с Поклонской​​​. По его словам, "два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться".Их брак длился с августа 2018 года по сентябрь 2019 года.