Не всем везет в семейной жизни. Сваха программы Давай поженимся вынесла для Натальи Поклонской неутешительный приговор.

Не всем везет в семейной жизни. Сваха программы "Давай поженимся" вынесла для Натальи Поклонской неутешительный приговор.Наталья уже окончательно подтвердила свой развод с Иваном Соловьевым,издание RT.com. Что послужило причиной – не ясно, т.к. девушка довольно резко высказалась, что не собирается комментировать ситуацию. Она намерена предоставить такую возможность своему супругу.Роза Сябитова отметила непростой характер Натальи и сказала, что найти нового поклонника Поклонской будет сложно. Она добавила, что сложность для построения отношений представляют возраст и социальной статус."Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь", – прокомментировала постоянная героиня программы "Давай поженимся". Сябитова уточнила, что у девушки все хорошо в карьерном плане и обычный мужчина не сможет заинтересовать столь высокопоставленную особу, Издание Lenta.ruКроме того, сваха добавила, что даже в случае успешного знакомства с молодым человеком Наталья не сможет иметь детей. "Она старородящая – это не в плане обиды, это констатация факта", – сказала телеведущая.Телеканал "360°" , что ранее экс-супруг Поклонской прокомментировал их расставание. Соловьев уточнил, что два лидера в семье – "гремучая смесь, которая вряд ли когда-нибудь могла устаканиться".