Мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий.

2 сентября 2019 года в образовательных и дошкольных образовательных учреждениях Владимирской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В мероприятиях приняли участие более 200000 человек.Для обеспечения общественного порядка на мероприятиях были задействованы более 700 сотрудников органов внутренних дел, свыше 50 сотрудников Росгвардии, 100 сотрудников частных охранных организаций, 83 народных дружинника и 12 казаков.Мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий.