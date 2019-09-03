Солист группы Иванушки International снова завидный жених.
Андрей Григорьев-Апполонов готов искать новую зазнобу.
Солист группы "Иванушки International" снова завидный жених.
Андрей Григорьев-Апполонов готов искать новую зазнобу.
О своем желании наладить личную жизнь артист намекнул в
личном Instagram. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в микроблоге, что утром
его разбудил телефонный звонок. На том конце провода продюсеры ток-шоу Андрея Малахова
"Прямой эфир" уговаривали его принять участие в съемках.
"Меня сегодня продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к
тебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего", – культурно
послал Малахова Григорьев-Апполонов.
После Андрей отметил, что сейчас ему по душе другие
передачи. Он с удовольствием, например, будет искать любовь на шоу "Дом-2" или
в студии "Давай поженимся!".
"Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный,
молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в "Дом-2"!" – сообщил солист группы "Иванушки
International".
Поклонницы Андрея на пост отреагировали с юмором. Судя по
всему, развод певца многих фанаток даже обрадовал.
"Ну все, а я замуж уже вышла😢, не дождалась... Что же
не предупредил, что разводиться будешь (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настал
мой час 😀", "Наконец-то! Приезжай но мне! ❤️😁😂", – пишут интернет-обыватели.
Напомним, недавно в Сети
появились слухи, что брак трещит по швам.
Якобы супруга артиста – Мария – связалась с баскетболистом Андреем Зубковым. Сначала
солист группы "Иванушки International" эту информацию опровергал, однако позже
все-таки признался. планирует сохранить дружеское
общение с экс-супругой, так как у них есть общие дети – 15-летний Иван и
11-летний Артем.