Солист группы Иванушки International снова завидный жених. Андрей Григорьев-Апполонов готов искать новую зазнобу.

Солист группы "Иванушки International" снова завидный жених.Андрей Григорьев-Апполонов готов искать новую зазнобу.О своем желании наладить личную жизнь артист намекнул вличном Instagram. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в микроблоге, что утромего разбудил телефонный звонок. На том конце провода продюсеры ток-шоу Андрея Малахова"Прямой эфир" уговаривали его принять участие в съемках."Меня сегодня продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут ктебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего", – культурнопослал Малахова Григорьев-Апполонов.После Андрей отметил, что сейчас ему по душе другиепередачи. Он с удовольствием, например, будет искать любовь на шоу "Дом-2" илив студии "Давай поженимся!"."Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный,молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в "Дом-2"!" – сообщил солист группы "ИванушкиInternational".Поклонницы Андрея на пост отреагировали с юмором. Судя повсему, развод певца многих фанаток даже обрадовал."Ну все, а я замуж уже вышла😢, не дождалась... Что жене предупредил, что разводиться будешь (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Насталмой час 😀", "Наконец-то! Приезжай но мне! ❤️😁😂", – пишут интернет-обыватели.Напомним, недавно в Сетипоявились слухи, что брак трещит по швам.Якобы супруга артиста – Мария – связалась с баскетболистом Андреем Зубковым. Сначаласолист группы "Иванушки International" эту информацию опровергал, однако позжевсе-таки признался. планирует сохранить дружескоеобщение с экс-супругой, так как у них есть общие дети – 15-летний Иван и11-летний Артем.