Последнее предупреждение для актрисы сработало: приставы пригрозили, что не выпустят Анастасию Заворотнюк за границу, и она тут же расплатилась по долгам. Сумма 1 миллион 600 тысяч рублей - это так называемый штраф за неисполнение решений суда.

Последнее предупреждение для актрисы сработало: приставы пригрозили, что не выпустят Анастасию Заворотнюк за границу, и она тут же расплатилась по долгам. Сумма 1 миллион 600 тысяч рублей — это так называемый штраф за неисполнение решений суда.Никулинский районный суд вполне мог стать площадкой для выступления актрисы Анастасии Заворотнюк. Но кроме журналистов узнать о том, запретят ли ей выезд за границу из-за огромного долга, не захотел никто. Причина оказалось простой: приставы отозвали свой иск.- На сайте судебных приставов я видела, что нет больше долга. Она погасила его полностью?- Да, он был довольно давно погашен. Просто информация долго висела на сайте, — говорит Виктор Пастернак, адвокат Анастасии Заворотнюк.Последнюю задолженность в 1 миллион 600 тысяч рублей за исполнительский сбор по валютной ипотеке Заворотнюк погасила в прошлом месяце. Но информация об оплате почему-то долго не появлялась в системе. Адвокаты говорят, что это норма."Надо понимать, что за один день это не происходит. Потому что банковские счета, движения по проводкам требуют определенного времени. Как подсказывает практика, на это уходит от 10 до 14 дней", — объясняет адвокат Сергей Коломиец.История с финансовыми долгами актрисы тянулась долгих 10 лет. В 2009 году в Ялте она прогорела на строительстве ледового дворца для фигуриста Петра Чернышёва. Из-за многочисленных жалоб сооружение пришлось снести. В 2012 году на покупку дома в Подмосковье дама взяла в банке огромный кредит в полмиллиона долларов. Курс валюты вырос вдвое. В итоге закрыть кредит популярной актрисе стало не по карману.Все эти годы Анастасия пыталась выбраться из долговой ямы в 44 миллиона рублей. Судилась, то с банком, то с судебными приставами. Ей запрещали выезжать за границу, пытались признать банкротом, накладывали арест на имущество. В 2018 году Заворотнюк удалось погасить ипотеку. Но этого оказалось недостаточно. За годы судов у актрисы помимо кредитного долга вырос еще один — штраф за просрочку оплаты в 1 миллион 600 тысяч рублей. Вместе с адвокатом она пыталась снизить сумму, но не вышло."В соответствии с позицией Конституционного суда 7 процентов исполнительного сбора является максимальной санкцией. Так сформулировано, что это должно быть 7 процентов. Но на самом деле приставы не готовы брать меньшую сумму, хотя Конституционный суд дал им такую возможность", — рассказывает Виктор Пастернак, адвокат Анастасии Заворотнюк.В итоге Анастасия сдалась и оплатила весь долг, причем сразу. Ведь свобода передвижения очень важна для артиста. Запрет на выезд за границу — это крайняя мера, говорят приставы. Ее применяют, если сумма задолженности больше 30 тысяч рублей. Более жесткий лимит действует для должников по алиментам и судебным компенсациям — 10 тысяч рублей. Злостному неплательщику может грозить и административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.Заворотнюк за многомиллионные долги ни разу не арестовывали и к обязательным работам не принуждали. Более того, ей почему-то удавалось выезжать за рубеж. Видимо, выбирала для поездок окна в распорядке претензий приставов. А теперь вот самая знаменитая няня России и официально не числится в должниках.