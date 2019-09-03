Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. Политик ушел в оппозицию к новым властям страны. Наблюдатели не исключают, что с экс-президентом могут расправиться самым жестоким способом.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. Политик ушел в оппозицию к новым властям страны. Наблюдатели не исключают, что с экс-президентом могут расправиться самым жестоким способом.Эксперты полагают, что Порошенко может получить реальныйсрок за решеткой. Читатели "Дни.ру", как известно, тоже не лыком шитыи имеют свою точку зрения по любому событию.Не стало исключением и уголовное преследование бывшегопрезидента Украины. Читатель, пожелавший оставить комментарий под ником Решитсяли Зеленский посадить Порошенко? не стал исключить, что новый президент пойдетна крайние меры."Может да, а может нет. А если застрелит, поставив кстенке, заслужит тогда авторитет", – прокомментировал читатель встихотворной форме.Новость дополняется.