Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. Политик ушел в оппозицию к новым властям страны. Наблюдатели не исключают, что с экс-президентом могут расправиться самым жестоким способом.
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. Политик ушел в оппозицию к новым властям страны. Наблюдатели не исключают, что с экс-президентом могут расправиться самым жестоким способом.
Эксперты полагают, что Порошенко может получить реальный
срок за решеткой. Читатели "Дни.ру", как известно, тоже не лыком шиты
и имеют свою точку зрения по любому событию.
Не стало исключением и уголовное преследование бывшего
президента Украины. Читатель, пожелавший оставить комментарий под ником Решится
ли Зеленский посадить Порошенко? не стал исключить, что новый президент пойдет
на крайние меры.
"Может да, а может нет. А если застрелит, поставив к
стенке, заслужит тогда авторитет", – прокомментировал читатель в
стихотворной форме.
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