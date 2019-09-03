Пострадавшие от подтоплений во Владивостоке смогут получить материальную помощь. Сейчас в городе начали работать специальные комиссии, которые должны обойти все пострадавшие от сильнейших осадков жилые здания, а также приусадебные участки.

Пострадавшие от подтоплений во Владивостоке смогут получить материальную помощь. Сейчас в городе начали работать специальные комиссии, которые должны обойти все пострадавшие от сильнейших осадков жилые здания, а также приусадебные участки. Затем будут составлены адресные списки тех, кто нуждается в помощи. После этого городская администрация сможет приступить к выплатам, сообщает ГТРК "Владивосток".По информации, полученной в пресс-службе администрации Владивостока, уже готово более восьмидесяти актов. Также специалистами проводится фотосъемка подтопленных объектов. Собранные материалы станут основанием для оформления денежных компенсаций. Их размер будет составлять от десяти тысяч рублей. Вариант получения денежных средств можно выбрать по желанию — либо через Почту России, либо по безналичному расчету. Об этом рассказала замначальника горуправления по исполнению программ по поддержке населения Ирины Самусенко.Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 209-57-50. Адрес оперативного штаба для пострадавших от подтоплений жителей: ул. Мечникова, дом 41в.