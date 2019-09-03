Пожар на конеферме во Всеволожском районе в поселке Стеклянный мог возникнуть в результате поджога. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела. Статья - Умышленная порча имущества.

Пожар на конеферме во Всеволожском районе в поселке Стеклянный мог возникнуть в результате поджога. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела. Статья — "Умышленная порча имущества".Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", возгорание на ферме, где содержат мини-лошадей, произошло в ночь на 2 сентября. Огонь быстро распространился на конюшню и хозяйственные постройки, охватив около 300 кв.м. Несмотря на то, что пожарные службы оперативно отреагировали на сигнал, заживо сгорели девять лошадей.Представители фермы "Идальго", занимающиеся разведением миниатюрных лошадок, уверены в преднамеренном поджоге. Рядом со сгоревшими постройками обнаружена канистра из-под бензина.