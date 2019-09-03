В Калифорнии нашли тела 25 погибших с затонувшего прогулочного судна Консепшн (Conception). Еще девять человек числятся пропавшими.

В Калифорнии нашли тела 25 погибших с затонувшего прогулочного судна "Консепшн" (Conception). Еще девять человек числятся пропавшими.Трагедия произошла накануне у побережья острова Санта-Крус. Судно загорелось и вскоре затонуло. На борту было 34 пассажира – любители дайвинга и морской рыбалки, а также пятеро членов экипажа, сообщает телеканал "Россия 24".Яхта отправилась в круиз на прошлой неделе и сделала несколько остановок у берегов Санта-Крус. Причины ЧП выясняют, поисковая операция продолжается.По предварительным данным, экипажу удалось спастись — они прыгнули за борт, когда начался пожар. События происходили ночью, поэтому большая часть пассажиров спала.Российское посольство в США выясняет, были ли граждане РФ на борту. Соответствующий запрос направлен в Госдеп США.