Оставшаяся без мужа журналистка уверена, что никому не нужна. Божена Рынска считает, что уже никогда не выйдет замуж и не обретет женского счастья.

Оставшаяся без мужа журналистка уверена, чтоникому не нужна. Божена Рынска считает, что уже никогда не выйдетзамуж и не обретет женского счастья.Скандальный блогер Лена Миро встала на защитужурналистки. В своем микроблоге в ЖЖ она отметила, что со слезами слушаласлова Божены Рынски в интервью "Дождю". Ее спросили, планирует ли она завестиновые отношения."Несмотря на большое горе – потерю мужа, светскийжурналист вполне здраво и адекватно сказала: а кому я нужна? Кто выдержит44-летнюю бабу рядом? Тем более, скоро будет ребенок. Нет таких героев,способных подставить плечо. Стать верным возлюбленным для женщины, оказавшейсяв трудной жизненной ситуации", – констатировала блогер. Лена Миро привела словажурналистки: "Я мать-одиночка. Я не представляю себе, чтобы кто-то вписался в этотгеморрой…"призналась, что на нее много раз опирались мужчины, и оназаслужила такую же поддержку. "Разве нет? Разве этонеправильно? Разве слабому человечку не нужна помощь сильного? Простите, но ямаксимально честно скажу. Это не цинизм, это правда жизни – просто ***(заняться сексом – Прим. ред.), эмоционально расслабиться, отключиться. Развене нуждается в этом женщина, потерявшая мужа?" – негодует Лена Миро.Блогер заявила, что мужчинене нужна женщина в горе. "Вот вдовца бы быстро захомутали. С детьми, спроблемами, с судами и прочим. А вот женщина никому не нужна – ей дажепосочувствовать мужчина не хочет", – заключила Миро, искренне посочувствовав