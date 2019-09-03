Оставшаяся без мужа журналистка уверена, что
никому не нужна. Божена Рынска считает, что уже никогда не выйдет
замуж и не обретет женского счастья.
Оставшаяся без мужа журналистка уверена, что
никому не нужна. Божена Рынска считает, что уже никогда не выйдет
замуж и не обретет женского счастья.
Скандальный блогер Лена Миро встала на защиту
журналистки. В своем микроблоге в ЖЖ она отметила, что со слезами слушала
слова Божены Рынски в интервью "Дождю". Ее спросили, планирует ли она завести
новые отношения.
"Несмотря на большое горе – потерю мужа, светский
журналист вполне здраво и адекватно сказала: а кому я нужна? Кто выдержит
44-летнюю бабу рядом? Тем более, скоро будет ребенок. Нет таких героев,
способных подставить плечо. Стать верным возлюбленным для женщины, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации", – констатировала блогер. Лена Миро привела слова
журналистки: "Я мать-одиночка. Я не представляю себе, чтобы кто-то вписался в этот
геморрой…"
призналась, что на нее много раз опирались мужчины, и она
заслужила такую же поддержку. "Разве нет? Разве это
неправильно? Разве слабому человечку не нужна помощь сильного? Простите, но я
максимально честно скажу. Это не цинизм, это правда жизни – просто ***
(заняться сексом – Прим. ред.), эмоционально расслабиться, отключиться. Разве
не нуждается в этом женщина, потерявшая мужа?" – негодует Лена Миро.
Блогер заявила, что мужчине
не нужна женщина в горе. "Вот вдовца бы быстро захомутали. С детьми, с
проблемами, с судами и прочим. А вот женщина никому не нужна – ей даже
посочувствовать мужчина не хочет", – заключила Миро, искренне посочувствовав