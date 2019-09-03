Помолиться за Багамы и на всякий случай эвакуировать Алабаму. Такие и не только твиты Трампа окончательно запутали губернаторов южных штатов. Президент при этом одной рукой руководит спасением сограждан от урагана Дориан, а другой играет в гольф в Северной Каролине.

Помолиться за Багамы и на всякий случай эвакуировать Алабаму. Такие и не только твиты Трампа окончательно запутали губернаторов южных штатов. Президент при этом одной рукой "руководит" спасением сограждан от урагана "Дориан", а другой играет в гольф в Северной Каролине. В итоге сегодня эвакуируют даже те штаты, которые стихия не затронет. "Просто Трамп перепутал географию своей страны, Алабама вне угроз" — заявили в американском Гидромете.Ураган "Дориан" называют монстром. Один из самых разрушительных в новейшей истории. Порывы ветра под 350 километров в час. Так стихия выглядит из космоса. Воронка с бешеной скоростью уносит машины, срывает крыши домов."Молитесь за нас!" — снимая весь этот ужас, повторяет жительница Багамских островов. "Дориан" — самый сильный ураган, который бил по Багамам. Его первой жертвой стал 7 летний мальчик."Я только что узнала, что мой внук погиб. Я точно не знаю, как это случилось. Мне сказали, что он утонул".Женщина говорит еще и о судьбе внучки — никаких известий. На Багамах проблемы со связью, нет электричества. Ураган уничтожил 13 тысяч домов. Разрушения катастрофические."Это возможно худший день в моей жизни, когда я обращаюсь к жителям Багамских островов. У нас еще есть люди, которые отказываются эвакуироваться. Могу только сказать им — надеюсь вы слышите меня не в последний раз", — признался Хьюберт Миннис, премьер-министр Содружества Багамских островов.Точную траекторию урагана трудно предсказать — вероятно, сегодня он дойдет до восточного побережья США. Где и застройка, и плотность населения гораздо выше."Ураган "Дориан" просто уничтожил Багамы. Если вам пришло уведомление об эвакуации — срочно покидайте свои дома! Уезжайте сейчас, пока у вас еще есть время!", — говорит Рон де Сантис, губернатор штата Флорида.В прибрежных Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация. 1,5 миллиона человек в опасности.Вот что рассказали вестям россияне, которые сейчас на побережье."Конечно, это очень страшно, мы не знаем с чем мы столкнемся. Мы хотим уехать отсюда, но все заправки закрыты. Бензина нет, уже как дня три магазины тоже закрыты. Все только начинается. Он только-только подходит", — говорит Евгений Стриж.Аэропорты в прибрежных городах отменили больше тысячи рейсов. Данные об урагане американские каналы транслируют в реальном времени. У него пятая, самая высокая степень опасности."Мы пока еще даже не знаем, что надвигается на нас. 5-я категория мощности, думаю я раньше еще не слышал о таком", — заявил Трамп.Американские журналисты на этих словах улыбнулись. Дональд Трамп мощнейшим ураганам всякий раз удивляется, как в первый. Впервые слышал он про пятую категорию, когда ударила "Ирма" в 2017-м. Через пару недель случился ураган "Мария". Тоже пятой категории и Трамп опять был под впечатлением.Какой ущерб нанесет стихия — никто не знает. Но только страховые компании готовятся выплатить, как минимум 25 миллиардов долларов.По прогнозу на этой неделе ураган пройдет вдоль всего восточного побережья США. Продвигаясь с юга на север, он будет ослабевать, с 5-й до 4-й категории и дальше по нисходящей. Но и 1-я категория не из приятных — ливни и ветер под 40 метров в секунду. Такую непогоду "Дориан" принесет в район Вашингтона и Нью-Йорка в пятницу.