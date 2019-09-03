Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина рассказала подробности о состоянии певца. По ее словам, в понедельник, 2 сентября, он действительно перенес операцию и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина рассказала подробности о состоянии певца. По ее словам, в понедельник, 2 сентября, он действительно перенес операцию и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Розенбаума. Речь шла о тяжелом состоянии артиста после хирургического вмешательства. Супруга российского певца Елена Савшинская опровергла данную информацию: "Все в порядке, нет, он не в больнице".Продюсер Розенбаума рассказала, что артист действительно был прооперирован утром 2 сентября. Купсина отметила, что хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. "В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно и его здоровью ничего не угрожает", — рассказала представитель артиста.Также она передала от Розенбаума благодарность врачам и поклонникам: "Спасибо врачам за профессионализм и всем поклонникам за заботу". Купсина отметила, что госпитализация не повлияет на концертный график артиста — после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности.