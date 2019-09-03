Новость о болгарской провидице Ванге и ее пророчестве о президенте Украины Владимире Зеленском переполошила СМИ Незалежной. Сообщается, что предсказательница еще в середине 90-х предвидела его приход к власти.

Новость о болгарской провидице Ванге и ее пророчестве о президенте Украины Владимире Зеленском переполошила СМИ Незалежной. Сообщается, что предсказательница еще в середине 90-х предвидела его приход к власти.В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут ПетрПорошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится впрограмме "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ.О судьбе Зеленского болгарская провидица якобы знала ещетогда, когда тот ходил в школу. "Порох падет, и придет ему на сменузеленый господарь", – цитируют украинцы российских журналистов.Также предсказательница предрекла тяжелую участь Европе."И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцыпридут! Они придут управлять Европой", – цитирует якобы слова провидицыиздание "Обозреватель".Новость дополняется.