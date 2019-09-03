Совсем недавно всем киноманам для просмотра любимого кино приходилось скачивать киноленты из сети.

Однако сейчас ситуация изменилась. Скачивание перегружает компьютер и требует места на жестком диске. Смотреть фильмы онлайн намного проще. Вы наслаждаетесь любимыми произведениями киноискусства в любое время и в любом месте. Не нужно тратить время на просмотр рекламы, как в случае ТВ-просмотра. Еще один приятный плюс просмотра кино онлайн – возможность установки приложения для устройств с Android и iOS. То есть владельцам любых гаджетов или планшетов совсем необязательно ждать возвращения домой, чтобы посмотреть очередную кинокартину. Благодаря мобильным приложениям кинотеатр онлайн доступен вам, когда вы в пути, ждете где-нибудь своей очереди или скучаете на рабочем месте в ожидании клиентов.

Назовем основные приоритеты онлайн просмотра:



возможность смотреть фильмы, как только что поступившие в прокат, так и давнего времени;



онлайн-кинотеатры используют современные технологии. Смотреть фильмы в хорошем качестве может любой желающий;



вы имеете доступ к кинопродукции различных стран мира. Можно посмотреть редкие фильмы, которые нигде не демонстрируются кроме интернета;



есть возможность просмотра популярных многосерийных лент, а не только полнометражных картин;



сайты имеют определенную навигацию для облегченного поиска нужной картины;



многие сервисы предлагают свои услуги бесплатно. Если же вы встретили сайт, на котором вас просят ввести свой телефонный номер для дальнейшего просмотра, не пользуйтесь его услугами. Скорее всего, вы попали на недобросовестных разработчиков, которые могут воспользоваться деньгами на вашем лицевом счете.



Фильмы онлайн можно смотреть в любом месте. Установка приложения на любой гаджет поможет с удовольствием скоротать время в дороге или где-нибудь еще. Также любой кинотеатр с режимом просмотра онлайн работает круглосуточно.

Если вы чаще планируете смотреть фильмы на гаджете, то здесь есть 2 варианта для просмотра.

Первый – есть бесплатный контент, но с присутствием небольших рекламных роликов. Иногда, впрочем, есть возможность пропустить рекламу. Другие контенты платные, но даже при таких условиях цена на них намного ниже, чем при покупке фильма на цифровом носителе. Для самых увлеченных киноманов существуют даже ежемесячные подписки на кинопросмотры.