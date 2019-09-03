Ни для кого не секрет, что во время учебного года школьники тратят много энергии, но как же ее грамотно восполнить и не посадить желудок? Медики назвали три наиболее полезных продукта, которые помогут ученику оставаться в форме, и несколько опасных.

Ни для кого не секрет, что во время учебного года школьники тратят много энергии, но как же ее грамотно восполнить и не "посадить" желудок? Медики назвали три наиболее полезных продукта, которые помогут ученику оставаться в форме, и несколько опасных.Роспотребнадзор призвал родителей неусыпно контролировать режим приема пищи детьми. Это связано с тем, что в последнее время у учеников все чаще выявляются проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, эксперты рассказали о том, какие ингредиенты стоит добавить в ланчбокс ребенка, а какие стоит оставить дома."Конечно, есть много полезных продуктов, которые нужны детям, но в этотланч-бокс нельзя ребенку положить с собой скоропортящиеся продукты,например масло или ту же рыбу. За целый день в тепле они могутиспортиться, и ребенок отравится", – рассказала в "Вечерней Москве" гастроэнтеролог Мария Бадалян.Она добавила, что помимо этого не рекомендуется давать с собой детям сладкие булочки и "сладкие шоколадные напитки и пакетика". Эксперт пояснила, что от этого у ребенка может произойти "инсулиновый взрыв". Т.е. вначале подъем настроения, а после резкий упадок сил.Вместо всяких "неполезностей", гастроэнтеролог предлагает давать с собой школьнику вареное яйцо – полноценный набор белков, жиров и углеводов, цельнозерновые хлебцы, богатые клетчаткой, и яблоко для поддержания уровня витаминов.