Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с руководством страны.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с руководством страны.Как передает "Интерфакс", визит главы государства приурочен к 80-летию совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол над японскими войсками в сентябре 1939 года.В Улан-Баторе Путин вместе с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой примет участие в церемонии возложения венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову, командовавшему войсками 57-го особого армейского корпуса РККА на территории МНР.Российский президент проведет переговоры со своим монгольским коллегой, а также встретится с премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем великого государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.Путин прилетел в Улан-Батор из Иркутской области, где проверил, как идут восстановительные работы в пострадавших от наводнений районах. После официального визита в Монголию президент России отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.