Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, встретился с жителями Тулуна. Во время общения с гражданами глава государства прокомментировал ситуацию со скандальными высказываниями чиновницы, назвавшей жертв паводка бичами и быдлом.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, встретился с жителями Тулуна. Во время общения с гражданами глава государства прокомментировал ситуацию со скандальными высказываниями чиновницы, назвавшей жертв паводка "бичами" и "быдлом".Один из участников встречи с российским лидером задал вопрос: "Господин президент, начальник пресс-службы губернатора Левченко (Ирина Алашкевич) назвала пострадавших тулунчан "быдлом" и "бичевней". Скажите, она будет извиняться и отправите ли вы ее в отставку?", — сообщает издание IRK.ru.Владимир Путин сказал, что впервые слышит о данной ситуации. По его мнению, если она действительно так сказала, то она непорядочный человек. "Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры", — отметил Путин, отвечая на вопрос.Ранее в сети появились аудиофайлы, на которых якобы Ирина Алашкевич в грубой форме отзывается о жертвах паводка. Помимо вышеназванных оскорблений женский голос называет условия в центрах временного размещения лучше, чем тот хлев, в котором пострадавшие жили до этого.Независимая экспертиза впоследствии подтвердила принадлежность голоса Алашкевич. После этого еще одно исследование выявило признаки монтажа в аудиозаписи. Сама чиновница в настоящее время находится в отпуске.