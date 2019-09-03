В Китае продолжается чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Сборная России одержала вторую победу на турнире.

В Китае продолжается чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Сборная России одержала вторую победу на турнире.В понедельник в Ухани сборная России со счетом 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24). Самым результативным в составе нашей команды стал Виталий Фридзон, набравший 15 очков. 13 очков принес Андрей Воронцевич.Сборная России одержала вторую победу и досрочно обеспечила выход во второй этап. Судьба первого места в группе В, где выступает наша команда, решится в матче сборных России и Аргентины. На следующем этапе соперниками россиян и аргентинцев станут две лучшие команды группы А, где выступают сборные Китая, Венесуэлы, Польши и Кот д'Ивуара.